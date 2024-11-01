edición general
El mayor minorista de Finlandia dejará de vender productos israelíes [ING]

El Grupo S ha decidido suspender temporalmente la compra de productos de origen israelí, respetando sus compromisos legales, según informó el megaminorista a Yle. En la práctica, la gama de productos del Grupo S solo ha incluido una pequeña cantidad de estos artículos, ya que lleva tiempo sin vender frutas y verduras de origen israelí. Algunos productos, como los dispositivos de gasificación para el hogar, seguirán disponibles hasta que se agoten las existencias, según informó Nina Elomaa, directora de sostenibilidad del Grupo S, a la emisora

#2 Pitchford
Mientras los gobiernos de la UE no se pongan de acuerdo en un embargo comercial completo, la acción de los consumidores y de comercios como éste son la única vía de presión. A ver si alguna cadena de aquí les imita.
gelatti #1 gelatti
La decisión se tomó en septiembre, según explicó, basándose en la propuesta de la Comisión Europea de suspender los aspectos comerciales del Acuerdo de Asociación UE-Israel.
"Seguimiento activo de las negociaciones de paz".

Según Elomaa, el Grupo S está siguiendo de cerca las negociaciones de paz, así como las políticas de la UE, y revisará su decisión en consecuencia. Ilta-Sanomat fue el primer medio en informar la noticia el miércoles.

El año pasado, el Grupo S tenía una cuota de…   » ver todo el comentario
Asimismov #3 Asimismov
A ver si M'encabrona deja de vender los dátiles israelíes cuyo origen ha sacado de la etiqueta (fácilmente legible) para ponerla junto a la fecha de caducidad (dificilísma de encontrar y leer).
