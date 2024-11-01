El mayor minorista de Finlandia dejará de vender productos israelíes [ING]

El Grupo S ha decidido suspender temporalmente la compra de productos de origen israelí, respetando sus compromisos legales, según informó el megaminorista a Yle. En la práctica, la gama de productos del Grupo S solo ha incluido una pequeña cantidad de estos artículos, ya que lleva tiempo sin vender frutas y verduras de origen israelí. Algunos productos, como los dispositivos de gasificación para el hogar, seguirán disponibles hasta que se agoten las existencias, según informó Nina Elomaa, directora de sostenibilidad del Grupo S, a la emisora
| etiquetas: finlandia , israel , minorista , s groyo
"Seguimiento activo de las negociaciones de paz".
Según Elomaa, el Grupo S está siguiendo de cerca las negociaciones de paz, así como las políticas de la UE, y revisará su decisión en consecuencia. Ilta-Sanomat fue el primer medio en informar la noticia el miércoles.
