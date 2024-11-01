edición general
La mayor broma gastada jamás en el espacio y que realmente engañó a Control de Misión en la NASA. [Eng]

La vida en el espacio nunca es aburrida, sino que puede ser ciertamente un poco seria. Los astronautas están allí para trabaja pero, tan lejos de casa, incluso el tiempo de ocio puede parecer no relajante en absoluto. Algunos de ellos hacen fotos, otros tocan instrumentos. Está Samantha Cristoforetti, que se disfrazó a lo Sandra Bullock en Gravity o Scott Kelly que se disfrazó de gorila, y luego está Owen Garriott, el mayor bromista que ha estado en órbita.

Jointhouse_Blues
Me encantan las buenas bromas bien elaboradas, y donde nadie es objeto de burla. Una rareza con la inmediatez de la red y la poca atención que fomenta.
Bolgo
Jamás la sabrás si no haces click!!!
#2 Tensk
#1 No tengo manera de ponerla en la entradiilla sin que sea microblogging, pero la resumo:

El tal Owen se llevó una cinta grabada con la voz de su mujer diciendo ciertas frases y con algunos escenarios planificados (quién podría estar en Mission Control). Con la ayuda de algunos en tierra, lo que hizo fu que cuando le dieron el "buenos días" desde tierra al Skylab, en vez de responder el astronauta de turno, escuchó la respuesta de una mujer (lo dicho, la esposa de Owen) dándole los…   » ver todo el comentario
