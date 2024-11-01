La mayor broma gastada jamás en el espacio y que realmente engañó a Control de Misión en la NASA. [Eng]  

La vida en el espacio nunca es aburrida, sino que puede ser ciertamente un poco seria. Los astronautas están allí para trabaja pero, tan lejos de casa, incluso el tiempo de ocio puede parecer no relajante en absoluto. Algunos de ellos hacen fotos, otros tocan instrumentos. Está Samantha Cristoforetti, que se disfrazó a lo Sandra Bullock en Gravity o Scott Kelly que se disfrazó de gorila, y luego está Owen Garriott, el mayor bromista que ha estado en órbita.