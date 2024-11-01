El máximo diplomático de Macron visita Moscú para reabrir los canales con Putin [EN]

En declaraciones a la prensa, Macron confirmó que se están realizando los preparativos para reanudar las conversaciones con Putin. Destacó la importancia de que los europeos restablezcan sus propios canales de comunicación con Moscú, señalando que estas conversaciones técnicas forman parte de un esfuerzo más amplio y están coordinadas con Ucrania
| etiquetas: guerra ucrania , rusia , francia , macron , diplomacia
Es algo que me discutían allá por 2022 o 2023 cuando muchos decían que Rusia iba ser la nueva Corea del Norte, y que las relaciones Rusia-UE estaban rotas para siempre, y blablabla.. siempre defendí y defiendo que el aislamiento internacional post-guerra de Rusia respecto a la UE va a depender única y exclusivamente si gana o pierde, si gana todo volverá a la normalidad tras un tiempo, quitando quizás las relaciones con Polonia, bálticos y Finlandia, y este último dependiendo como vaya de mal económicamente