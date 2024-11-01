edición general
8 meneos
17 clics

Matt Egan, analista de la CNN: comprar un automóvil nuevo “nunca ha sido tan caro” en Estados Unidos gracias a Trump [EN]

Los aranceles aumentan el coste de fabricación de un coche. No se trata solo de los aranceles sobre los automóviles. También se trata de los aranceles sobre las autopartes y los aranceles sobre el acero, el aluminio y el cobre. Pero, sin duda, el factor más importante que influye en los precios de los autos nuevos es quién los compra. Los compradores con ingresos modestos ya no pueden comprar automóviles nuevos desde las elecciones de noviembre. “Los automóviles de $20,000 prácticamente se han extinguido”.

| etiquetas: estados unidos , aranceles , inflación , automoviles , cnn , matt egan
6 2 0 K 86 EEUU
4 comentarios
6 2 0 K 86 EEUU
azathothruna #1 azathothruna
Mientras en China, los carros a gasolina son mas caros que los electricos :shit:
1 K 28
#3 okeil
Ayer decía Trump que nos iba a joder con aranceles adicionales por no gastarnos el 5% ... Como se suele decir, cada vez que habla sube el pan ... Sometimes he speaks, bread ups.
0 K 10
#2 khalil
Esto es un problema en USA donde un coche es necesario sí o sí.
0 K 7
azathothruna #4 azathothruna
#2 Que vuelvan a los caballos, de sus tan idolatrados vaqueros
0 K 12

menéame