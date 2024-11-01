Matt Egan, analista de la CNN: comprar un automóvil nuevo “nunca ha sido tan caro” en Estados Unidos gracias a Trump [EN]

Los aranceles aumentan el coste de fabricación de un coche. No se trata solo de los aranceles sobre los automóviles. También se trata de los aranceles sobre las autopartes y los aranceles sobre el acero, el aluminio y el cobre. Pero, sin duda, el factor más importante que influye en los precios de los autos nuevos es quién los compra. Los compradores con ingresos modestos ya no pueden comprar automóviles nuevos desde las elecciones de noviembre. “Los automóviles de $20,000 prácticamente se han extinguido”.