Los matrimonios entre primos hermanos tienen «ventajas», según las directrices del NHS, a pesar del riesgo de defectos congénitos [ENG]

Un diputado conservador afirma que el servicio sanitario debería «dejar de doblegarse» ante prácticas culturales perjudiciales. Se ha instado al Servicio Nacional de Salud (NHS) a disculparse por publicar unas directrices que ensalzan los beneficios del matrimonio entre primos hermanos, a pesar del mayor riesgo de defectos congénitos. Las directrices publicadas la semana pasada por el Programa de Educación Genómica del NHS de Inglaterra afirman que el matrimonio entre primos hermanos está relacionado con sistemas de apoyo familiar más sólidos.

