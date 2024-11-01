edición general
La materia oscura podría seguir las mismas leyes que la materia ordinaria, al menos por ahora

Científicos descubren que la materia oscura podría seguir las mismas leyes que la materia común, aunque no descartan una fuerza aún desconocida.

