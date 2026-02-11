edición general
Matan a un hombre y otro resulta herido grave durante una reyerta en La Felguera

A primera hora de la tarde de este miércoles era visible en la zona un rastro de sangre, frente al portal número 28 de la calle Marqués de Bolarque en La Felguera.

cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
¡VENGA ESOS BANEOS! ¡PUTOS COBARDES!
0 K 13
#1 carraxe *
¿Reyerta con machetes? No sé yo, reyerta es una palabra que normalmente define eventos violentos, pero menos. Hagan sus apuestas, porque la noticia no dice nada. ¿Ajuste de cuentas? ¿Celos? ¿Pandillas? ¿Brote de esquizofrenia?
0 K 9
silvano.jorge #6 silvano.jorge
#2 No los conocía y mira que viví en la Felguera por esas fechas.
0 K 11
platypu #4 platypu
#1 arma blanca de grandes dimensiones (unas fuentes señalan a un machete, otras a un hacha). El clasico cuchillo de cortar el pan
0 K 9
#5 vantablack
#1 Eruditos del instituto Cervantes discutiendo si era mejor la generación del 27 o la del 98, pero es que los defensores de Azorín son muy violentos.
1 K 17
#7 Borgiano
Pinta a caso aislado. Circulen, por favor.
0 K 7

