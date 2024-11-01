edición general
4 meneos
19 clics

MasOrange logra la primera transmisión mundial de datos a 2 Tbps en una red comercial óptica terrestre

La capacidad de esta nueva tecnología permite transmitir hasta 800.000 canales HD y 160.000 señales 4K UHD simultáneos

| etiquetas: masorange , fibra óptica
3 1 1 K 47 actualidad
4 comentarios
3 1 1 K 47 actualidad
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Y llega Tebas y lo corta. ¡JAKE MATE JOPUTAS!
5 K 79
ur_quan_master #4 ur_quan_master
#3 que hay que repasar esos adverbios en inglés xD
0 K 12
ur_quan_master #2 ur_quan_master
Ya lo predijeron los Simpsons  media
0 K 12
orangutan #3 orangutan *
#2 ¿Qué significa "OFF THE INTERNET" ?
0 K 9

menéame