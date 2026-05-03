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Masiva evacuación en Filipinas por actividad de volcán Mayón

"La extrusión de magma y la actividad efusiva continúan", señalaron autoridades, mientras que los evacuados permanecen en centros de acogida a la espera de que disminuya la actividad. Cerca de 1.500 familias han sido evacuadas en Filipinas este domingo (03.05.2026) por la intensificación de la actividad del volcán Mayón, el más activo del archipiélago, donde las autoridades mantienen la alerta 3 ante el riesgo de erupción y fenómenos peligrosos asociados.

| etiquetas: volcan , mayón , posible , erupción , filipinas
4 1 0 K 70 MAmbiente
4 comentarios
4 1 0 K 70 MAmbiente
Cuñado #1 Cuñado
Nunca están contentos. Si hubiese sido la semana pasada habría sido por el Abrilón.

Que ya me voy, no hace falta empujar.
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Sacronte #2 Sacronte
#1 Bueno, yo venia a decir hasta el 40 de mayon no te quites el sayón <:(
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Cuñado #3 Cuñado
#2 ¿Que deje la puerta abierta? Sin problema :hug:
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Gotsel #4 Gotsel
#2 pues a mi me parece bastante entretenido.
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menéame