La masacre de la que no se habla: cada año mueren entre 15 y 30 millones de aves en Italia y entre 365 y 988 millones en EEUU por los cristales transparentes de los rascacielos [ITA]

Hablamos del vidrio y de otros materiales transparentes utilizados en arquitectura contra los cuales chocan especialmente las aves rapaces, los pájaros carpinteros y los paseriformes. Muy peligrosos son también los ventanales altamente reflectantes que reflejan los árboles, los arbustos o el cielo, creando una ilusión de hábitat que induce a las aves a atravesarlos, casi siempre con resultados fatales. Cuando no mueren, acaban gravemente heridos. Se trata de un problema del que no se habla y que se podría evitar.