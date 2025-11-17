edición general
10 meneos
9 clics
La masacre de la que no se habla: cada año mueren entre 15 y 30 millones de aves en Italia y entre 365 y 988 millones en EEUU por los cristales transparentes de los rascacielos [ITA]

La masacre de la que no se habla: cada año mueren entre 15 y 30 millones de aves en Italia y entre 365 y 988 millones en EEUU por los cristales transparentes de los rascacielos [ITA]

Hablamos del vidrio y de otros materiales transparentes utilizados en arquitectura contra los cuales chocan especialmente las aves rapaces, los pájaros carpinteros y los paseriformes. Muy peligrosos son también los ventanales altamente reflectantes que reflejan los árboles, los arbustos o el cielo, creando una ilusión de hábitat que induce a las aves a atravesarlos, casi siempre con resultados fatales. Cuando no mueren, acaban gravemente heridos. Se trata de un problema del que no se habla y que se podría evitar.

| etiquetas: masacre , aves , cristales , edificios
9 1 0 K 101 cultura
5 comentarios
9 1 0 K 101 cultura
Gry #2 Gry *
Y los gatos 1.400 millones (solo en los EEUU), pero se lo perdonamos porque son muy monos.

www.nationalgeographic.com/animals/article/130129-pets-cats-killers-bi
2 K 44
#4 guillersk
#2 ojito con meterse con los michis eh
0 K 10
LázaroCodesal #5 LázaroCodesal
#2 La IA me dice que en USA hay cerca de 100.000.000 de gatos...así que salen 14 pajaros por año y gato...No se, me parecen muchos, pero uno al mes de promedio tampoco sería mucho. Teniendo en cuanta que la mayoría son domésticos, y por mi experiencia me parecen muchísimos. Mis gatos ni de coña cazaban un pajaro al mes...quizá dos o tres al año....Pero aun dando la cifra por valida, oye...es la naturaleza. No solo los gatos cazan pájaros, también otros pájaros, y los humanos ....
0 K 6
ElRelojero #3 ElRelojero
Las pistas de pádel también ayudan un poco.
0 K 13
traviesvs_maximvs #1 traviesvs_maximvs *
No deja de tener cierta ironia que sea una noticia publicada por La Stampa.
0 K 10

menéame