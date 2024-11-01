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Más turistas, menos vecinos: el nuevo negocio de los aparthoteles 100% digitales de Limehome

Más turistas, menos vecinos: el nuevo negocio de los aparthoteles 100% digitales de Limehome

Cesar de Sousa Freitas y Josef Maximilian Vollmayr figuran como co-CEO de Limehome GmbH, una empresa alemana que presume de haber puesto en práctica un nuevo "concepto hotelero": con ayuda de la tecnología digital, sin contacto físico alguno con el cliente y usando algoritmos para subir o bajar los precios.

| etiquetas: crisis de vivienda , especulación inmobiliaria , pisos turísticos
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2 comentarios
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#2 surco
Vamos a ver si diferenciamos cosas. Un apartahotel es un negocio hostelero regulado por el ayuntamiento que cumple una legislación y paga impuestos.
Esto no se lo que es. Si es una empresa gestora de apartahoteles regulados, nada de objetar. Si lo que hace es gestionar las viviendas de la señora Paca del 1ero izquierda es cuando viene el problema. Pero vamos, que es muy fácil de saber y de prohibir si no hay una licencia hostelera
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#1 To_lo_loco
Como dios manda, que no te avergüencen con la mirada censora al ir con la puta.
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menéame