edición general
6 meneos
25 clics

‘Más que un psicólogo necesitas un sindicato’: El mérito como coartada de la moral neoliberal y la desigualdad heredada

Bajo la promesa de que el esfuerzo individual conduce al éxito, la meritocracia despliega al menos tres funciones centrales: fomenta el individualismo, desactiva la lucha colectiva y oculta el papel decisivo del patrimonio en la estructura social.

| etiquetas: meritocracia , individualismo , patrimonio , moral , neoliberalismo
5 1 1 K 76 politica
4 comentarios
5 1 1 K 76 politica
Macnulti_reencarnado #4 Macnulti_reencarnado
No te olvides de llevarles una caja de gambas de Denia.
0 K 11
Findeton #1 Findeton *
El capitalismo no es meritocrático, quien diga que lo es no entiende el capitalismo. Lo que sí es, es un sistema moral y beneficioso para la sociedad, que premia a aquellos que mejor suplen las necesidades del prójimo.
2 K 10
#2 Nastar
La meritocracia funciona, pero hay mucho interes en igualar en la nediocridad y desactivar cualquier intencion de prosperar alegando que es imposible
Y claro, si no lo intentas....lo es....
0 K 7
Lenari #3 Lenari
#2 La meritocracia es positiva, pero es solamente un elemento que ayuda a que una sociedad sea próspera, no el único.

Por poner un ejemplo: la Union Soviética era completamente meritocrática. Los que ascendían en el Partido lo hacían por méritos propios, porque aquello era un festival de puñaladas. No veías idiotas en la cúpula de la URSS, porque los idiotas no llegaban allí ni en broma.

Otra cosa es que el incentivo era demostrar la inteligencia eliminando al rival en el Partido, no generando un producto de calidad. Ese era el problema.

China lo ha intentado arreglar generando dos capas diferenciadas: una capa en el Partido Comunista Chino (al estilo soviético), y otra diferente en el mercado interno (de tipo capitalista).
0 K 10

menéame