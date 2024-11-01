edición general
... Y más perlas surrealistas de la OTAN hacia Rusia

VIII Parte de la serie "El cómo Occidente ha planeado destruir Rusia desde hace siglos". Historia y no Propaganda. La lección objetiva del ensayo económico Occidental de los 90 del siglo pasado fue que si era posible destruir a Rusia mediante el caos y chantaje financiero -más conflictos internos, como las guerras islamistas de Chechenia- y esa es la meta puesta en acción utilizando a Ucrania. Si los occidentales no han llegado a poner sus fuerzas vivas en Ucrania es por temor a la fuerza disuasiva nuclear rusa y su nueva doctrina nuclear.

Me temo que detectivesdeguerra lleva un tiempo subvencionado por entidades "extranjeras". El cambio de sus artículos es notable y de ser un blog interesante ha pasado a convertirse en propaganda prorrusa. Lo siento pero voto spam
el plan no es nuevo, mínimo tiene un siglo, viene desde el derrumbe del imperio de los zares y el surgimiento de la revolución bolchevique cuando las élites europeas y de Estados Unidos decidieron repartirse Rusia en zonas de influencia,

Que yo sepa, la URSS surgió tras el octubre rojo, en plena I guerra mundial, y tanto durante esta como después de esta, me da que las élites europeas no estaban para muchas fiestas, y las de usa, bueno, usa no contaba mucho en el panorama internacional…   » ver todo el comentario
