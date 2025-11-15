Más de la mitad de los mexicanos rechaza que la manifestación de la generación Z haya sido manipulada políticamente | EL PAÍS México

El movimiento de la generación Z agitó al Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. El asesinato del alcalde de Uruapan Carlos Manzo, terminó de avivar la conversación alrededor de la convocatoria y le añadió un componente político imprevisible. Sheinbaum desestimó desde el inicio la legitimidad al presentar una investigación que vinculaba la movilización a una “estrategia digital articulada” con participación de bots, influencers..