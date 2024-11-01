Más Madrid registra una proposición para saber cuánto le cuesta a Telemadrid la cobertura de los viajes internacionales de Ayuso

Más Madrid registró este miércoles en la Asamblea de Madrid una proposición no de ley para obligar a Telemadrid a publicar un informe de los gastos derivados de la cobertura informativa que se haga de los viajes internacionales tanto de Isabel Díaz Ayuso como del resto de miembros del Consejo de Gobierno. Además, también exige que el ente público haga una estimación previa de "recursos y personal involucrado", así como "posibles colaboraciones con otros medios en el terreno" para ser más eficientes
Cada céntimo de nuestros impuestos debería estar auditado y disponible para consultar
La de basura que iba a salir. No quedaba ni un político de estos partidos sin alguna irregularidad
Bueno la izquierda
Que la política regional madrileña lo sea de España
Cualquier gallego o murciano se sabe mejor los consejeros de Madrid que los suyos
Todo ello mientras esos mismos rojos que lo publicitan luego se quejan del madrileñocentrismo
Dedican todos los días medio programa a Ayuso. Está semana algo menos con lo de Andalucía pero de normal medio programa a Ayuso
Los debates en la asamblea de Madrid son fijos
Lo que queda para el resto de comunidades peperas
Y las no peperas?
No existen
Son Narnia. Un mundo ideal de fantasía donde no hay problema alguno y por tanto no son noticias