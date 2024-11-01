edición general
15 meneos
29 clics
Más Madrid registra una proposición para saber cuánto le cuesta a Telemadrid la cobertura de los viajes internacionales de Ayuso

Más Madrid registra una proposición para saber cuánto le cuesta a Telemadrid la cobertura de los viajes internacionales de Ayuso

Más Madrid registró este miércoles en la Asamblea de Madrid una proposición no de ley para obligar a Telemadrid a publicar un informe de los gastos derivados de la cobertura informativa que se haga de los viajes internacionales tanto de Isabel Díaz Ayuso como del resto de miembros del Consejo de Gobierno. Además, también exige que el ente público haga una estimación previa de "recursos y personal involucrado", así como "posibles colaboraciones con otros medios en el terreno" para ser más eficientes

| etiquetas: telemadrid , ayuso , viajes institucionales , informe de gastos
11 4 0 K 246 Madriléame
7 comentarios
11 4 0 K 246 Madriléame
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Poco me parece pa lo guapa que es!
1 K 25
#5 Jodere
#1 Y lo hija de frutas que es
1 K 19
Torrezzno #6 Torrezzno
Me parece bien pero que lo extiendan a todos los políticos. Como el falcondespega.es pero incluyendo el resto de gastos

Cada céntimo de nuestros impuestos debería estar auditado y disponible para consultar
0 K 20
#7 omega7767
#6 yo me conformo con que se analice con detalle cada gasto del PPSOEVOX como se hizo con Podemos

La de basura que iba a salir. No quedaba ni un político de estos partidos sin alguna irregularidad
0 K 11
#2 Somozano
Ayuso ha conseguido
Bueno la izquierda
Que la política regional madrileña lo sea de España
Cualquier gallego o murciano se sabe mejor los consejeros de Madrid que los suyos
Todo ello mientras esos mismos rojos que lo publicitan luego se quejan del madrileñocentrismo
0 K 6
Fedorito #3 Fedorito
#2 Yo creo que eso más bien lo ha conseguido Delay, pero igual son manías mías.
0 K 10
#4 Somozano
#3 Mañaneros 360, el programa de Javier Ruiz de Santapollas en TVE
Dedican todos los días medio programa a Ayuso. Está semana algo menos con lo de Andalucía pero de normal medio programa a Ayuso
Los debates en la asamblea de Madrid son fijos
Lo que queda para el resto de comunidades peperas
Y las no peperas?
No existen
Son Narnia. Un mundo ideal de fantasía donde no hay problema alguno y por tanto no son noticias
0 K 6

menéame