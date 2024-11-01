Más Madrid registra una proposición para saber cuánto le cuesta a Telemadrid la cobertura de los viajes internacionales de Ayuso

Más Madrid registró este miércoles en la Asamblea de Madrid una proposición no de ley para obligar a Telemadrid a publicar un informe de los gastos derivados de la cobertura informativa que se haga de los viajes internacionales tanto de Isabel Díaz Ayuso como del resto de miembros del Consejo de Gobierno. Además, también exige que el ente público haga una estimación previa de "recursos y personal involucrado", así como "posibles colaboraciones con otros medios en el terreno" para ser más eficientes