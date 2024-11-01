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Más Madrid propone un IBI progresivo para que paguen más las empresas y pisos vacíos y menos las familias

Más Madrid propone un IBI progresivo para que paguen más las empresas y pisos vacíos y menos las familias

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) es un gravamen que no tiene en cuenta la renta ni la naturaleza del propietario del bien. Da igual si el dueño de la propiedad gana millones o llega justo a final de mes, si es la única vivienda que tiene o es una empresa propiedad de varios edificios. Sobre esa base, la falta de progresividad, sumada al grave problema de acceso a la vivienda y de subida especulativa de precios del alquiler y compra, se basa la nueva propuesta fiscal que Más Madrid ha presentado en el Congreso.

| etiquetas: más madrid , ibi , progresivo , paguen más , empresas , pisos vacíos
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7 comentarios
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masde120 #2 masde120 *
Esta es la solución más fácil al problema de la especulación de la vivienda. Un IBI muy muy progresivo, no solo por uso, que se queda muy corto, sino por volumen y no solo de un coeficiente de 1,6 sino que se empiece a multiplicar *1,1 con cada inmueble. Así con 5 inmuebles pagas ese 1,6 que dicen ellos pero con 10 inmuebles pagas un +156% (2,6 veces) y con 40 pagarías 45 veces ese impuesto. No tengas 40 inmuebles.
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#5 ddomingo
#2 La causa del problema es que hay menos viviendas que personas que quieren vivir en ellas. Nada de eso ataca el problema. Si aumentas los costes y sigue habiendo más demanda que oferta los costes de repercutirán al inquilino en mayores subidas de alquiler.
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masde120 #6 masde120 *
#5 Sí que faltan viviendas, pero si los precios de esas ciudades medianas y pueblos grandes que están medio vacias se derrumban por esto, mucha gente comprará en ellas y se mudarán definitivamente de esas zonas tensionadas a estos sitios. Y hay millones de casas así. Te pongo un ejemplo clarísimo, Aranda de Duero. 20% de viviendas vacias*, a una hora y media de Madrid y menos de Burgos.
Pero los abuelos que tienen esas casas muertas de risa no las venden a menos que les paguen una millonada…   » ver todo el comentario
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#7 ddomingo
#6 Bueno, sin conocer específicamente lo de Aranda de Duero te diría que eso ya sucede. Tal vez este demasiado lejos de Madrid para la mayoría, pero las poblaciones limítrofes a Madrid son las que absorben buenas parte de la demanda que por precio no se puede permitir vivir en Madrid. Y si lo reflejan los precios del alquiler.

Así a bote pronto te diría que tal vez Aranda este demasiado lejos o no tenga suficientes servicios. La cosa es que por mucha vivienda vacía que haya allí no parece que el alquiler sea mucho problema porque 8e/M2 no es caro. (Comparativamente)
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ombresaco #4 ombresaco
...y multas por impago de cuotas de comunidad si el dueño de la vivienda es una persona juridica tambien ayudaria a no sacar pisos del mercado para mantener precios ( obviamente depende de la zona)
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Skiner #1 Skiner
La idea es buena pero saben que la derecha nunca aprobará una cosa como esa.
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Javi_Pina #3 Javi_Pina
Ese es el camino
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menéame