Más Madrid propone un IBI progresivo para que paguen más las empresas y pisos vacíos y menos las familias

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) es un gravamen que no tiene en cuenta la renta ni la naturaleza del propietario del bien. Da igual si el dueño de la propiedad gana millones o llega justo a final de mes, si es la única vivienda que tiene o es una empresa propiedad de varios edificios. Sobre esa base, la falta de progresividad, sumada al grave problema de acceso a la vivienda y de subida especulativa de precios del alquiler y compra, se basa la nueva propuesta fiscal que Más Madrid ha presentado en el Congreso.