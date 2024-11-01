Más Madrid expulsa a su portavoz en Parla por "hostilidades" a una compañera: "Insoportable, te pasas el día jodiendo"

Más Madrid ha expulsado del partido a su portavoz en Parla y tercer teniente de alcalde, Miguel Fuentes, por "comportamientos hostiles" a una compañera de formación en el Ayuntamiento. "Inmadura, insoportable, te pasas el día jodiendo", son algunas de las expresiones que habría utilizado para dirigirse a compañeras de partido en la localidad, según han trasladado a EuropaPress fuentes conocedoras de los hechos denunciados ante los órganos del partido.