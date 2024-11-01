Más de dos terceras partes del suelo europeo están contaminadas por pesticidas

Las conclusiones del trabajo, coordinado por el Joint Research Center de la Unión Europea, la Universidad de Vigo (España) y la Universidad de Zúrich (UZH, Suiza), y en el que ha trabajado un panel internacional de diez instituciones de investigación del continente, señalan que estas sustancias, usadas masivamente en la agricultura intensiva industrial, “tienen un impacto significativo en diversos organismos beneficiosos del suelo”, tal como indica Marcel van der Heijden, profesor del Departamento de Biología Vegetal y Microbiana de la UZH.