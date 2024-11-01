Más delicado que una telaraña: el hilo de fibra de Hezbolá atrapa al Merkava (inglés)

El 4 de abril, en el sur del Líbano, Hezbolá destruyó un carro de combate principal Merkava Mk.4. El dron que lo seguía costó menos que una cena para dos en Tel Aviv. Llegó sin emitir ninguna señal de radio. Atravesó un espacio aéreo que el radar de la ocupación no podía detectar. Lo guiaba un piloto que los inhibidores de la ocupación no pudieron silenciar. Durante dos décadas, el Estado ocupante construyó una industria para bloquear una señal.