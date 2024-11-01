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Más delicado que una telaraña: el hilo de fibra de Hezbolá atrapa al Merkava (inglés)

El 4 de abril, en el sur del Líbano, Hezbolá destruyó un carro de combate principal Merkava Mk.4. El dron que lo seguía costó menos que una cena para dos en Tel Aviv. Llegó sin emitir ninguna señal de radio. Atravesó un espacio aéreo que el radar de la ocupación no podía detectar. Lo guiaba un piloto que los inhibidores de la ocupación no pudieron silenciar. Durante dos décadas, el Estado ocupante construyó una industria para bloquear una señal.

| etiquetas: líbano , genocidio de gaza , israel , merkava , fibra óptica , hezbolá
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5 comentarios
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orangutan #3 orangutan
Foto de la víctima  media
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#2 Edwin.r
Esto lleva como dos años usándose en la invasión de Ucrania
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cosmonauta #4 cosmonauta
Un dron con fibra de vidrio ataca un tanque.

¿Cual es la noticia?
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#5 trasparente
A mí lo que me resulta extraño que un arma como el RPG 7 desarrollada hace más de 60 años sea efectiva contra el blindaje de carros modernos como el Merkava. Aunque en Ucrania ya se ha visto que la lanza vuelve a vencer al escudo.
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menéame