Más capacidades para los fusiles de asalto HK416 de los combatientes de la Infantería de Marina española

Con la entrega de fusiles de asalto HK416 del 5,56x45mm la Infantería de Marina se convertía en el primer cuerpo de élite de las Fuerzas Armadas españolas en proceder a renovar sus armas personales. Los batallones de fusiles han estado recibiendo, además, complementos que emplean ya fijados en sus fusiles de asalto. A los visores de puntería, a los que ellos añaden ópticas de magnificación, se suman ahora otros elementos que hacen que estos combatientes sean más eficaces.

| etiquetas: españa , infantería de marina , fusiles asalto , hk416
3 comentarios
#1 Sacapuntas
¿Dónde quedó aquello de la insumisión fiscal?
palestina #2 palestina
Mejor empleado estaría en dotaciones para hospitales o escuelas.
Black_Txipiron #3 Black_Txipiron
Pues oye, que les han puesto linternas...
