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Más allá de la petanca: deporte en personas mayores

El deporte no tiene edad. Te contamos cuáles son las mejores actividades físicas para mayores de 65 años y cómo practicarlas con seguridad.

| etiquetas: petanca , personas mayores
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