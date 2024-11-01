edición general
11 meneos
11 clics
Más allá de Móstoles: el otro caso de presunto acoso sexual que el PP de Madrid silenció

Más allá de Móstoles: el otro caso de presunto acoso sexual que el PP de Madrid silenció

Para ser más precisos, tal y como informó y documentó en su momento ElPlural.com, hasta nueve miembros de Nuevas Generaciones y del propio Partido Popular madrileño remitieron entonces testimonios grabados, mensajes y otra documentación al Comité de Derechos y Garantías del partido. En ese material describían un conjunto de conductas que incluían amenazas, acoso psicológico continuado, humillaciones públicas, presunto espionaje interno y propuestas de favores sexuales dentro de determinadas estructuras orgánicas.

| etiquetas: politica , pp , acoso , madrid
10 1 0 K 119 actualidad
3 comentarios
10 1 0 K 119 actualidad
Anfiarao #1 Anfiarao
Y dónde se pensaban que estaban metidos, en una organización política democrática?
1 K 24
Gadfly #2 Gadfly
#1 hablas del PP o del PSOE?
1 K 13
almadepato #3 almadepato
Teniendo a la judicatura a sus pies pueden ser lo corruptos que quieran.
No hay consecuencias serias.
Ni tan siquiera por parte de los votantes.
1 K 22

menéame