Más del 75% de las casas en Estados Unidos son impagables
Un análisis de Bankrate reveló que más de tres cuartas partes (75%+) de las viviendas en EE.UU. son inaccesibles para los ingresos de un hogar típico
etiquetas
:
eeuu
,
vivienda
,
crisis
,
inaccesible
8 comentarios





#8
kipper
#7
Es una estadística que vi en un artículo hace un par de años. La cité de memoria, así que pienso que es mejor poner textualmente lo que dice el artículo:
"Pero ¿qué diferencias y similitudes puede encontrar un inversor norteamericano entre el mercado inmobiliario estadounidense y el español? En España, el número de propietarios de viviendas es superior al de Estados Unidos. Cerca de un 76% de la población que reside en territorio español tiene una casa en propiedad, frente al 65% de los norteamericanos."
xm2news.com/espana-vs-eeuu-diferencias-y-oportunidades-de-inversion-en
0
K
20
#1
Torrezzno
"el comprador promedio necesitaría cerca de $113,000 dólares al año para costear una vivienda de precio medio, situada en $435,000 dólares"
Aquí el salario medio son 15k para casas de 200k. No se yo quien está peor....
0
K
20
#5
kipper
#1
Es un problema principalmente para las nuevas generaciones, porque cerca de un 76% de la población que reside en territorio español ya tiene una casa en propiedad, frente al 65% de los norteamericanos.
0
K
20
#7
Torrezzno
#5
no conocia esas estadísticas. Así a priori me parece mucho en España. Que los padres tengan en propiedad si. Pero que casi el 80% de españoles contando niños tengan vivienda en propiedad parece una exageración
0
K
20
#6
Torrezzno
#1
queria decir el más frecuente. El salario medio es más alto
0
K
20
#4
Pertinax
¡Pero si aún las estamos pagando nosotros!
0
K
18
#2
azathothruna
Una nacion creada por fanboys de yebus, concepto muy MEDIEVAL.
Era cuestion de tiempo que un sistema de castas apareciera.
0
K
16
#3
Bosck
¿Suena a burbuja a punto de explotar?
0
K
9
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
