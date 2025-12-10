edición general
Más del 75% de las casas en Estados Unidos son impagables

Un análisis de Bankrate reveló que más de tres cuartas partes (75%+) de las viviendas en EE.UU. son inaccesibles para los ingresos de un hogar típico

kipper #8 kipper
#7 Es una estadística que vi en un artículo hace un par de años. La cité de memoria, así que pienso que es mejor poner textualmente lo que dice el artículo:
"Pero ¿qué diferencias y similitudes puede encontrar un inversor norteamericano entre el mercado inmobiliario estadounidense y el español? En España, el número de propietarios de viviendas es superior al de Estados Unidos. Cerca de un 76% de la población que reside en territorio español tiene una casa en propiedad, frente al 65% de los norteamericanos."
xm2news.com/espana-vs-eeuu-diferencias-y-oportunidades-de-inversion-en
Torrezzno #1 Torrezzno
"el comprador promedio necesitaría cerca de $113,000 dólares al año para costear una vivienda de precio medio, situada en $435,000 dólares"

Aquí el salario medio son 15k para casas de 200k. No se yo quien está peor....
kipper #5 kipper
#1 Es un problema principalmente para las nuevas generaciones, porque cerca de un 76% de la población que reside en territorio español ya tiene una casa en propiedad, frente al 65% de los norteamericanos.
Torrezzno #7 Torrezzno
#5 no conocia esas estadísticas. Así a priori me parece mucho en España. Que los padres tengan en propiedad si. Pero que casi el 80% de españoles contando niños tengan vivienda en propiedad parece una exageración
Torrezzno #6 Torrezzno
#1 queria decir el más frecuente. El salario medio es más alto
Pertinax #4 Pertinax
¡Pero si aún las estamos pagando nosotros!
azathothruna #2 azathothruna
Una nacion creada por fanboys de yebus, concepto muy MEDIEVAL.
Era cuestion de tiempo que un sistema de castas apareciera.
Bosck #3 Bosck
¿Suena a burbuja a punto de explotar?
