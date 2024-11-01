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Más de 65.000 millones de gasto militar en el Estado Español en 2025

Más de 65.000 millones de gasto militar en el Estado Español en 2025

Hablamos del 3,92 % del PIB, una cifra sensiblemente superior a la del tan cacareado aumento al 2%. Con el gasto en control social alcanza el 4,69 %.

| etiquetas: gasto militar , españa
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1 comentarios
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Cehona #1 Cehona
Con Feijóo llegaremos al 5% y más viajes a Miami como la frutera.
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menéame