Más de 50 entidades firman un manifiesto contra las patrullas vecinales en El Cerezo  

En este sentido, apuntan que en la zona se están desarrollando “dinámicas de aporofobia y odio hacia quienes ya sufren la pobreza, la falta de vivienda y la exclusión social”. Quienes suscriben el documento explican que “la solución no pasa por enfrentar a ‘pobres contra pobres’, ni por reproducir el discurso de la ultraderecha que señala como culpables a las personas migrantes, a quienes viven en la calle o a quienes sobreviven como pueden en la economía informal”.