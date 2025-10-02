edición general
Más de 40 periodistas han huído de El Salvador por miedo a ser arrestados

Más de 40 periodistas han huído de El Salvador por miedo a ser arrestados

La Asociación de Periodistas de El Salvador (Apes) declaró haber registrado estas salidas de periodistas entre enero y el 9 de junio de 2025. “Los periodistas que han abandonado el país pertenecen, en su mayoría, a medios independientes y/o digitales, que se han mantenido críticos y rigurosos con respecto al actual gobierno”, precisó la Apes

Cuando alargas un régimen policial, acabas dando demasiado poder a las fuerzas del orden. Lo que empezó como algo necesario para un país con una extrema gravedad de delincuencia y asesinatos, ahora empieza a volverse en contra.

El Salvador debe comenzar a iniciar un proceso más democrático, asegurándose eso si, que no vayan a soltar a todos esos pandilleros porque podría ser una verdadera matanza de la población.

No sería la primera vez que se da al pueblo las mieles de la paz, y de repente les meten en guerra de nuevo, como les pasó a los afganos. De un dia para otro volvieron a estar amenazados
javierchiclana #6 javierchiclana
Sólo prosperarán los que lleven una libreta para que no se pierda ninguna sabia sugerencia del amado líder. Biban las caenas.
#1 sliana
Mientras tomamos medidas con el salvador pueden esperar en Israel, que allí no los detienen
salchipapa77 #3 salchipapa77
Empieza a parecerse a Cuba.
sotillo #4 sotillo
#3 Si va a ser esto, la violencia es contra Cuba no desde Cuba, ni en Cuba, si se parece a a algo es al creador de violencia que es Estados Unidos de América
salchipapa77 #5 salchipapa77
#4 Lo digo por lo de los periodistas y por quitarle el honor a Cuba de ser el país con más porcentaje de población encarcelada. Un saludo.
