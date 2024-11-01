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Más de 300 robots participarán en la media maratón humanoide de Pekín

Más de 300 robots participarán en la media maratón humanoide de Pekín

Máquinas y corredores compartirán recorrido en una prueba concebida como banco de ensayo técnico en condiciones reales

| etiquetas: robot , humanoide , pekín , media maratón
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