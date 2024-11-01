Más de 3.000 personas han sido víctimas de pederastia en la Iglesia española

Más de 3.000 personas han sido víctimas de pederastia en la Iglesia católica española, según revelan los datos que arroja el conteo que el diario El País lleva realizando desde 2018. En el momento en el que el periódico mencionado comenzó la investigación, tan solo había 34 casos oficialmente conocidos, pero estos superan ahora los 3.081. Con el último informe encima de la mesa, el número de clérigos y laicos acusados de abusos sexuales a menores en el seno del espacio eclesiástico se eleva a 1.613, lo que supone el 1,46% de los 110.000 curas