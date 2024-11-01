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Más de 3.000 personas han sido víctimas de pederastia en la Iglesia española

Más de 3.000 personas han sido víctimas de pederastia en la Iglesia española

Más de 3.000 personas han sido víctimas de pederastia en la Iglesia católica española, según revelan los datos que arroja el conteo que el diario El País lleva realizando desde 2018. En el momento en el que el periódico mencionado comenzó la investigación, tan solo había 34 casos oficialmente conocidos, pero estos superan ahora los 3.081. Con el último informe encima de la mesa, el número de clérigos y laicos acusados de abusos sexuales a menores en el seno del espacio eclesiástico se eleva a 1.613, lo que supone el 1,46% de los 110.000 curas

| etiquetas: pederastia , dentro , iglesia , española
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2 comentarios
6 2 0 K 80 cultura
MyNameIsEarl #1 MyNameIsEarl
Joder con los ayatolás, joder con los que vienen a violar, joder con los que nacionaliza el perro..... Joder, le estáis haciendo un trabajo fino a los fascistas. Hay quienes les afinan las sentencias en los juzgados y luego están los que les afinan los discursos en meneame!
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Glidingdemon #2 Glidingdemon
Nah, los ahogados cristi-anos tienen trabajo por delante,, tienen que defender a toda esta chusma, son de los suyos y se follan los niños que quieran y no se les puede juzgar, porque a ellos no los juzga la ley de los hombres solo la de dios. :popcorn: :troll:
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