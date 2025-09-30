edición general
10 meneos
11 clics
Más de 202.000 personas esperan una cirugía en Catalunya, según el Defensor del Paciente

Más de 202.000 personas esperan una cirugía en Catalunya, según el Defensor del Paciente

Se trata de la tercera comunidad autónoma con mayor número de denuncias cursadas

| etiquetas: catalunya , sanidad
8 2 0 K 103 actualidad
2 comentarios
8 2 0 K 103 actualidad
desastrecolosal #1 desastrecolosal
Pero AYUSO, MadriT!!!
1 K 21

menéame