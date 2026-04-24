Más de 200 policías se han suicidado en España en los últimos siete años, cinco este 2026

El suicidio en los cuerpos y fuerzas de seguridad sigue siendo un tabú. Pese a que todos los cuerpos policiales tienen sus planes de prevención, que incluyen atención psicológica para los agentes que la necesitan y campañas de detección, todavía cuesta acceder a datos que reflejen el problema. Esta entidad asegura que en los últimos 20 años se han quitado la vida mas de 550 agentes de policía en España. De estos, 209 han sido en los últimos siete años, desde 2009.
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que en un gremio en el que tienen mejores condiciones laborales, van armados y encima usan la violencia en su trabajo,
mientras a unos los invisibilizan a otros los exponen y utilizan continuamente por interes propio
Que te juegues la vida para coger a una escoria que va a entrar por una puerta y va a salir por la otra, que se va reír de tí y no puedes hacer nada.
Que media sociedad enferma te odia y la otra mitad no agradece tú labor, con turnos, horarios nocturnos, festivos, tragando al compañero de turno y mal pagado.