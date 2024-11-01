Más de 160 republicanos podrían haber sido investigados por el FBI en la operación Arctic Frost

El tamaño y el alcance de la investigación sobre las heladas árticas de la era Biden sigue revelándose mayor de lo conocido a medida que se publican más registros internos del DOJ & FBI. entre ellos el exasesor de la Casa Blanca de Trump Steve Bannon, el representante Scott Perry, republicano de Pensilvania, el exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani, el exfuncionario del DOJ de Trump Jeffrey Clark, el exabogado de Trump John Eastman y el exrepresentante Mark Meadows, republicano de Carolina del Norte, "estaban potencialmente bajo investigación".
| etiquetas: trump , fbi , peter navarro , giuliani , trump , arctic frost
Te corrijo una etiqueta, que el autocorrector te la ha liado poniendo "artículo frost" en vez de Arctic Frost
Ni el grupo de inutiles mas inutiles pensaria que asaltando el capitolio se da un golpe de estado, para dar un golpe de estado hay que hacerlo por la via militar, no asaltando un edificio vacio