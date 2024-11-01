edición general
Más de 160 republicanos podrían haber sido investigados por el FBI en la operación Arctic Frost

El tamaño y el alcance de la investigación sobre las heladas árticas de la era Biden sigue revelándose mayor de lo conocido a medida que se publican más registros internos del DOJ & FBI. entre ellos el exasesor de la Casa Blanca de Trump Steve Bannon, el representante Scott Perry, republicano de Pensilvania, el exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani, el exfuncionario del DOJ de Trump Jeffrey Clark, el exabogado de Trump John Eastman y el exrepresentante Mark Meadows, republicano de Carolina del Norte, "estaban potencialmente bajo investigación".

| etiquetas: trump , fbi , peter navarro , giuliani , trump , arctic frost
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Leo la lista y cada nombre que dan tiene un argumento (o varios) de peso para ser vigilado y seguido por las ffss o estar en la cárcel xD xD
themarquesito #2 themarquesito *
#1 Arctic Frost fue el nombre de la operación de investigación del asalto al Capitolio. Había causas probables más que de sobra para investigar a toda esa gente.
Te corrijo una etiqueta, que el autocorrector te la ha liado poniendo "artículo frost" en vez de Arctic Frost
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
#2 es que ahora están usándolo para atacar a la anterior administración y hablar de espionaje a patriotas cuando fue todo por el Asalto al Capitolio
Expat_Guinea_Ecuatorial #4 Expat_Guinea_Ecuatorial *
#1 Pues entonces supongo que encontraron muchas pruebas y los encausaron, no? O bien el FBI son inutiles o tus argumentos no tienen peso
Ni el grupo de inutiles mas inutiles pensaria que asaltando el capitolio se da un golpe de estado, para dar un golpe de estado hay que hacerlo por la via militar, no asaltando un edificio vacio
powernergia #5 powernergia
#4 Creo que participar y alentar el asalto al Capitolio ya es causa suficiente para ser investigado y juzgado.
