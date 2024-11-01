Más de 160 republicanos podrían haber sido investigados por el FBI en la operación Arctic Frost

El tamaño y el alcance de la investigación sobre las heladas árticas de la era Biden sigue revelándose mayor de lo conocido a medida que se publican más registros internos del DOJ & FBI. entre ellos el exasesor de la Casa Blanca de Trump Steve Bannon, el representante Scott Perry, republicano de Pensilvania, el exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani, el exfuncionario del DOJ de Trump Jeffrey Clark, el exabogado de Trump John Eastman y el exrepresentante Mark Meadows, republicano de Carolina del Norte, "estaban potencialmente bajo investigación".