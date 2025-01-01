Más de 100 jueces afirman que Sigal Chattah, designada para fiscal de EE.UU., no es apta para el cargo [ENG]

116 exjueces firmaron una carta dirigida al juez principal de distrito de EE.UU., Andrew Gordon, de Nevada, y a sus colegas del tribunal de distrito. La carta los insta a resistir el intento del presidente Trump de eludir los controles constitucionales y nombrar a Sigal Chattah como fiscal federal para el Distrito de Nevada. Chattah es conocida por su retórica incendiaria y un historial de instar al uso de las fuerzas del orden como arma con fines políticos.