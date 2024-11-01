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Más de 10 editoriales que han detenido su actividad en los últimos años

Más de 10 editoriales que han detenido su actividad en los últimos años

Estamos acostumbrados a que, cada año, surge una nueva editorial, grupo creativo o autor que publica un juego de rol. Que haya nuevas propuestas es bueno, sin duda. Sin embargo, muchas de estas iniciativas desaparecen tras dos o tres años (a veces más, pero también menos). Por otro lado, son pocas las que anuncian el cese de su actividad; la gran mayoría, simplemente, dejan de publicar novedades sumiéndose en un silencio editorial de varios años.

| etiquetas: juegos de rol , editoriales , edición , cese , actividad
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1 comentarios
3 1 0 K 89 roleros
Deckardio #1 Deckardio
El de los juegos de rol siempre ha sido un sector de nicho, pese a ser una forma de arte. La IA a la hora de elaborar aventuras y demás imagino que reduce mucho la demanda de productos editoriales publicados.
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