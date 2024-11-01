Más de 10 editoriales que han detenido su actividad en los últimos años

Estamos acostumbrados a que, cada año, surge una nueva editorial, grupo creativo o autor que publica un juego de rol. Que haya nuevas propuestas es bueno, sin duda. Sin embargo, muchas de estas iniciativas desaparecen tras dos o tres años (a veces más, pero también menos). Por otro lado, son pocas las que anuncian el cese de su actividad; la gran mayoría, simplemente, dejan de publicar novedades sumiéndose en un silencio editorial de varios años.