Martín pescador lleva a sus hijos a volar  

Uno a uno cada uno de sus hijos sale del nido y alza el vuelo. Su padre los anima a hacerlo usando comida como señuelo. Pero para conseguir la comida tienen que salir del nido y volar.
Video en 4K. Autor: Robert E Fuller, cineasta británico de naturaleza (más información: en.wikipedia.org/wiki/Robert_E._Fuller
).
Se ve cómo el padre los incita medio engañándolos con comida, uno sale, el padre vuelve para ver si su plan funciona y se encuentra cara a cara con uno de sus hijos y como ve que está funcionando, se vuelve a largar y este primero salta. Y así hasta el tercero.
Los más tímidos se quedan rezagados y su padre les regala comida para que no pasen hambre. Finalmente salen el 4°, 5° y 6° hasta que ya se queda sólo el último y la cámara sabe… » ver todo el comentario
A él le funciona.