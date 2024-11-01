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Martín pescador lleva a sus hijos a volar

Martín pescador lleva a sus hijos a volar  

Uno a uno cada uno de sus hijos sale del nido y alza el vuelo. Su padre los anima a hacerlo usando comida como señuelo. Pero para conseguir la comida tienen que salir del nido y volar.

Video en 4K. Autor: Robert E Fuller, cineasta británico de naturaleza (más información: en.wikipedia.org/wiki/Robert_E._Fuller).

| etiquetas: martín , pescador , kingfisher , volar
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6 comentarios
14 7 0 K 223 aves
#5 concentrado
OYOYOYOY
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#4 Leclercia_adecarboxylata *
Robert E Fuller narra una historia sin usar palabras.

Se ve cómo el padre los incita medio engañándolos con comida, uno sale, el padre vuelve para ver si su plan funciona y se encuentra cara a cara con uno de sus hijos y como ve que está funcionando, se vuelve a largar y este primero salta. Y así hasta el tercero.

Los más tímidos se quedan rezagados y su padre les regala comida para que no pasen hambre. Finalmente salen el 4°, 5° y 6° hasta que ya se queda sólo el último y la cámara sabe…   » ver todo el comentario
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Jointhouse_Blues #1 Jointhouse_Blues
Y yo que no consigo echar a los míos ni con agua hirviendo.
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Democrito #2 Democrito
#1 Porque no lo harás bien. Tienes que ponerte un pescado en la boca y tirarte por la ventana para que te sigan :shit:
A él le funciona.
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Arachne #3 Arachne
#1 Deja de llevar comida a casa. Y cuando salgan al Mercadona, cambias la cerradura.
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#6 kaos_subversivo
#1 es que con agua hirviendo no se van. Usa cerveza caliente
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menéame