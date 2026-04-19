edición general
16 meneos
112 clics
Martes y 13- Maricón de España

Martes y 13- Maricón de España

Mítico sketch de Martes y 13, en el que Lauren Castigo presenta al cantante Tony Sevilla, que interpreta el tema "Soy Maricón".

| etiquetas: martes , 13 , maricón , españa , millán , salcedo
13 3 2 K 153 cultura
9 comentarios
13 3 2 K 153 cultura
#7 DotorMaster
Hace unos años la gente se reía del "mi marido me pega", etc, y ahora todo ese humor tienen regusto a rancio que tira para atrás. Señal de que avanzamos.
2 K 40
calaña #1 calaña
Relacionadísima con menea.me/2hdjk

Lo subo porque lo acabo de de ver en familia y es grande.
3 K 37
Huginn #4 Huginn
Casposo a más no poder...
2 K 28
calaña #5 calaña *
#4 para mí, y por eso lo he subido después de ver en portada lo que ya he relacionado, me parece una declaración de intenciones en los 90.
2 K 21
c0re #6 c0re
#4 se ríe de él mismo…
2 K 26
Huginn #8 Huginn
#6 ¿Cómo exactamente? ¿Dónde está la gracia?
0 K 11
c0re #9 c0re
#8 Millán Salcedo es “maricón” de España.

El contexto de la época da bastante sentido.

www.elmundo.es/papel/2026/04/19/69df89ade9cf4aaf5e8b4582.html
2 K 26
Bolgo #2 Bolgo
Si no fuera por lo asqueroso de uno de ellos , resultaría igual de vomitivo
1 K 8
#3 El_dinero_no_es_de_nadie *
#2 ¿quien es asqueroso o que es asqueroso?
2 K 27

menéame