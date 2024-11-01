Marruecos ¿qué quiere el movimiento GenZ 212? [fr]

Desde finales de septiembre, Marruecos ha sido sacudido por un movimiento social a gran escala. Movilizando a una juventud que aboga por la justicia social y el fin de la corrupción, las manifestaciones, sin embargo, han chocado con la represión. Charif Elalaoui, doctor en sociología política y especialista en movilizaciones sociales y ambientales en Francia y Marruecos, ofrece sus conclusiones analíticas basadas en investigaciones en ciencias sociales realizadas en Marruecos.