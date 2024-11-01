edición general
2 meneos
2 clics

Marruecos gestionó la entrada del cabecilla del MSP a EE.UU y lo coloca en la Cuarta Comisión de ONU para que promueva la ocupación del Sáhara Occidental

El Secretario General del llamado «Movimiento Saharauis Por la Paz», Hach Ahmed, continúa su cruzada contra su pueblo de la mano de Marruecos y llevará el plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental disfrazado de »Tercera vía» a la reunión anual del Comité de Descolonización de la ONU que se celebra en Nueva York entre el 03 al 19 de octubre de 2025. Según ha podido verificar ECSAHARAUI, la solicitud de presentación de Hach llegó a la ONU el pasado 15 de agosto de 2025.

| etiquetas: sáhara , marruecos , eeuu
2 0 0 K 26 actualidad
2 comentarios
2 0 0 K 26 actualidad
Kmisetas #1 Kmisetas *
Marruecos vuelve a colocar su peón en la ONU y aquí nadie dice ni mu. Curioso cómo los mismos que se dan golpes de pecho con el “derecho internacional” para Palestina se hacen los suecos con el Sáhara… sobre todo desde que la PSOE decidió regalarle el territorio a Rabat a cambio de que Mohamed VI no abriera la valla de Melilla. Desde entonces, silencio administrativo y alfombra roja al “plan de autonomía”, que suena mejor que “ocupación consentida”.
0 K 6
#2 pozz
En gran parte, esto es gracias a la complicidad del actual gobierno español, que regaló a los saharauis a cambio de la nada mas absoluta.
0 K 6

menéame