Marruecos gestionó la entrada del cabecilla del MSP a EE.UU y lo coloca en la Cuarta Comisión de ONU para que promueva la ocupación del Sáhara Occidental

El Secretario General del llamado «Movimiento Saharauis Por la Paz», Hach Ahmed, continúa su cruzada contra su pueblo de la mano de Marruecos y llevará el plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental disfrazado de »Tercera vía» a la reunión anual del Comité de Descolonización de la ONU que se celebra en Nueva York entre el 03 al 19 de octubre de 2025. Según ha podido verificar ECSAHARAUI, la solicitud de presentación de Hach llegó a la ONU el pasado 15 de agosto de 2025.