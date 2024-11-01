Mark Ruffalo advierte que Disney se hundirá económicamente si cancelan a Jimmy Kimmel

“Va a bajar mucho más si cancelan su programa. Disney no quiere ser quien rompió a Estados Unidos”, escribió el intérprete de Hulk (vía Variety), en lo que se convirtió en una de las defensas más contundentes del presentador. Barack Obama, escribió: “Tras años de quejarse de la cultura de la cancelación, la actual administración la ha llevado a un nuevo y peligroso nivel al amenazar de manera rutinaria con acciones regulatorias contra medios de comunicación, a menos que silencien o despidan a reporteros y comentaristas que no le gustan”.
Tucker Carlson fue invitado a irse/se fue (el acuerdo es confidencial) tras la denuncia de Dominion Voting System por difamación y pedir más de 1200 millones de dólares tras estar días y semanas escupiendo bilis sobre el supuesto fraude electoral jamás demostrado
A ver si el año que viene es el bueno y rompo la racha
Pues me lo creo
En Mickey 17 hace de un comandante paranoico, escentrico y egocentrico ultrareligioso, el director de la cinta se inspiro en algunos mandatarios reales como el propio Trump.