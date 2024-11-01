edición general
23 meneos
27 clics
Mark Ruffalo advierte que Disney se hundirá económicamente si cancelan a Jimmy Kimmel

Mark Ruffalo advierte que Disney se hundirá económicamente si cancelan a Jimmy Kimmel

“Va a bajar mucho más si cancelan su programa. Disney no quiere ser quien rompió a Estados Unidos”, escribió el intérprete de Hulk (vía Variety), en lo que se convirtió en una de las defensas más contundentes del presentador. Barack Obama, escribió: “Tras años de quejarse de la cultura de la cancelación, la actual administración la ha llevado a un nuevo y peligroso nivel al amenazar de manera rutinaria con acciones regulatorias contra medios de comunicación, a menos que silencien o despidan a reporteros y comentaristas que no le gustan”.

| etiquetas: jimmy kimmel , mark ruffalo , disney , acciones , trump , charlie kirk
19 4 1 K 123 actualidad
9 comentarios
19 4 1 K 123 actualidad
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
Ojo que ya me he visto que alguno intenta equiparar el despido/acuerdo de la Fox largando a Tucker Carlson.

Tucker Carlson fue invitado a irse/se fue (el acuerdo es confidencial) tras la denuncia de Dominion Voting System por difamación y pedir más de 1200 millones de dólares tras estar días y semanas escupiendo bilis sobre el supuesto fraude electoral jamás demostrado
2 K 39
Barney_77 #1 Barney_77
A Disney se la pela. Ganan más por merchandising que por las entradas de sus parques, cines y televisión.
2 K 27
mariKarmo #4 mariKarmo *
#1 Pues no sé tú pero yo llevo 20 años haciéndole boicot al Disneyland Paris.

A ver si el año que viene es el bueno y rompo la racha :troll:
0 K 15
Don_Pixote #7 Don_Pixote
#1 viendo como han destrozado Star Wars ( quitando Andor) , ahora Alien y alguna franquicia más..
Pues me lo creo
0 K 7
kinz000 #5 kinz000
Ni un céntimo mío más.
1 K 20
suppiluliuma #8 suppiluliuma *
Edit: Comentario en envío equivocado.
0 K 11
obmultimedia #9 obmultimedia
Tiene peliculones, no esta encasillado en el gigante verde.
En Mickey 17 hace de un comandante paranoico, escentrico y egocentrico ultrareligioso, el director de la cinta se inspiro en algunos mandatarios reales como el propio Trump.
0 K 11
kastanedowski #3 kastanedowski
Hulk smash... siempre hace peliculas donde no tiene que hablar mucho, asi deberia de quedarse
2 K 7

menéame