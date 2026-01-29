Lo que Marjorie Taylor Greene no entiende (Eng)

Greene no se ha detenido ahí. En diciembre, propuso invitar a las víctimas de Epstein a la Oficina Oval, algo que Trump se niega a hacer. Los archivos, se lamenta, representan «todo lo que está mal en Washington». Y como mujer, lo considera algo particularmente personal. «Greene nunca había sufrido abusos sexuales, pero conocía a mujeres que sí los habían sufrido», escribió Robert Draper, del New York Times, tras realizar dos largas entrevistas con ella.