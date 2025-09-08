Marjorie Taylor Greene llegó a la conferencia de prensa de víctimas de Epstein cuando los manifestantes cantaron "¡Marjorie apesta!"

Los manifestantes cantaron “vergüenza” y “Marjorie apesta”. Greene, quien ha pasado su mandato en el Congreso llamando a los pedófilos LGBTQ+ People simplemente porque son raros, también es uno de los cuatro republicanos que han firmado una petición de alta para eludir el liderazgo del Partido Republicano y forzar un voto para exigir el Departamento de Justicia liberar los archivos de Epstein. Hablando en la conferencia de prensa, Greene dijo que estaba “afligida” de ver a sus colegas y la administración pelear por el tema de Epstein.