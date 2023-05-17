edición general
Las marismas del río Guadalete actuaron de escudo natural y evitaron un desastre mayor

Los humedales de la Bahía de Cádiz absorbieron millones de metros cúbicos de agua amortiguando el impacto de las lluvias y las mareas vivas. Las intensas lluvias provocadas por la borrasca Leonardo pusieron a prueba la capacidad de respuesta de la Bahía de Cádiz frente a episodios meteorológicos extremos. Inundaciones, desbordamientos y suelos saturados formaron parte del escenario que vivieron hace unos días las localidades de Jerez de la Frontera y El Puerto de Santa María.

#1 Juez_Falcone
"Absorvieron". Por lo menos el artículo no lo ha escrito Chatgpt
#4 kaos_subversivo
#1 precedido de una coma criminal...
#2 aletmp
La verdad es que ha sido impresionante. Miraras donde miraras por las marismas, había agua. Ya tengo una edad y no lo había visto nunca.

Y hemos tenido potra porque el pantano del guadalcacin estaba en la mierda y el solo se ha comido 400 hm3 de agua

Si llega a estar lleno hubiera sido un desastre
#3 soberao *
El mismo tipo de marisma donde a unos kilómetros de allí querían hacer una urbanización y su campo de golf un promotor belga, el ayuntamiento de IU y la Junta de Andalucía. Hoy en día los terrenos siguen recalifiacdos como terreno urbano aunque son marisma y zonas de inundaciones: elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2023-05-17/la-confederacion-del-guad
#5 diablos_maiq
#3 para venir luego con el clásico "no podía saberse"
