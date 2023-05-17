Las marismas del río Guadalete actuaron de escudo natural y evitaron un desastre mayor

Los humedales de la Bahía de Cádiz absorbieron millones de metros cúbicos de agua amortiguando el impacto de las lluvias y las mareas vivas. Las intensas lluvias provocadas por la borrasca Leonardo pusieron a prueba la capacidad de respuesta de la Bahía de Cádiz frente a episodios meteorológicos extremos. Inundaciones, desbordamientos y suelos saturados formaron parte del escenario que vivieron hace unos días las localidades de Jerez de la Frontera y El Puerto de Santa María.