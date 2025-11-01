edición general
Mariló Montero y el Supremo

Hoy, la libertad, o la ausencia de ella, es una especie de bocado de aire esferificado que nadie entiende, salvo el que lo quiere entender

#2 Marisadoro *
En TVE no se puede criticar a Pedro Sánchez, declaró hace poco Mariló Montero en un programa de máxima audiencia de TVE.


Nota para el autor: Cantabria, mencionada, en el artículo, no tiene cadena autonómica de televisión.
Asimismov #1 Asimismov
Me parece estupendo que esa mierda de programa lo gane MarilóMontero.
Me parece justo, ecuánime y muy ponderado.
#3 La_fruta_de_ayuso
La traga leche esta que van enchufándola allá donde entra el pp
