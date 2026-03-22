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Mariano García consigue el oro en 1.500 metros del Mundial de Atletismo

Mariano García consigue el oro en 1.500 metros del Mundial de Atletismo  

(Visible en modo lectura). El murciano sube al primer cajón del podio con un tiempo de 3m 39,63s y conquista su segundo título mundial tras el conseguido en la prueba de 800 metros en 2022 en Belgrado

| etiquetas: mariano garcía , oro , 1.500 metros
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1 comentarios
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#1 Leon_Bocanegra
Acho que voy to fresco y to contento!!
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menéame