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Mariano García consigue el oro en 1.500 metros del Mundial de Atletismo
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. El murciano sube al primer cajón del podio con un tiempo de 3m 39,63s y conquista su segundo título mundial tras el conseguido en la prueba de 800 metros en 2022 en Belgrado
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Leon_Bocanegra
Acho que voy to fresco y to contento!!
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