María Pombo: "No sois mejores porque os guste leer, hay que superarlo"

"Lo voy a decir. Creo que hay que empezar a superar que hay gente a la que no le gusta leer. Y encima no sois mejores porque os guste leer", ha comentado la influencer como respuesta a una internauta que le había escrito que que tenía en casa una librería preciosa, pero que sería mejor "si estuviera llena de libros que se han leído".

| etiquetas: influencer , lectura , maría pombo , ignorancia
Comentarios destacados:    
MoñecoTeDrapo #2 MoñecoTeDrapo
Luego "escribirá un libro" y querrá que se lo compren... :palm:
rutas #5 rutas
#2 Por supuesto, sólo quiere que lo compren; que lo lean le suda el coño.
#8 encurtido *
#2 Eso ni lo dudes.

Pero aunque me den mucha grima esta pandilla de pijo-campechanos que sigue algún familiar mío (trincarse a Morata ha resuelto la vida a esta y como a 20 familiares/conocidos suyos simplemente anunciando chorradas), lleva razón. No veo en qué va a ser mejor leer un libro que ver una serie, sobre todo cuando no hablamos de que ni entre los lectores habituales tengan en su haber a los clásicos ni a los grandes autores de temas complejos científicos, filosóficos, etc.
#10 peleo
#8 feelthebrain.me/2018/11/24/como-los-libros-y-la-television-afectan-tu-

"En 2013, la Universidad de Tohoky en Japón llevó a cabo un estudio. Un equipo liderado por Hiraku Takeuchi examinó los efectos de la televisión en 276 niñ@s, junto con la cantidad de tiempo gastada en ver la tele y sus efectos a largo plazo.

Takeuchi descubrió que cuanta más tele veían l@s niñ@s, sus partes del cerebro asociadas con los niveles de mayor excitación y de agresividad se hacían más gruesas. El lóbulo frontal también se hacía más grueso, hecho que se relaciona con una habilidad de razonamiento verbal menor."
MoñecoTeDrapo #11 MoñecoTeDrapo *
#8 es verdad que leer Crepúsculo, Harry Potter o 50 sombras tampoco resuelve mucho.
Además, quod natura non dat, Salmantica non praestat
litos523 #12 litos523
#8 Ver algún medio audiovisual es pasivo, con lo que a nuestro cerebro no le cuesta nada y la huella que queda es mínima. Leer es algo activo, lo que hace que a nuestro cerebro le quede más huella. Aunque solo sea por el tema de la ortografía, ya aporta más leer que mirar la tele.
Jaime131 #3 Jaime131
No sois mejores porque tengáis muchos likes, hay que superarlo.
XtrMnIO #7 XtrMnIO
El día del Orgullo Necio.
#6 Leon_Bocanegra *
El que a alguien le guste leer no lo hace automáticamente mejor que tú , señora. Es tu manera de mostrar públicamente tu ignorancia lo que hace que esa a la que le gusta leer, este por encima de ti.
ehizabai #1 ehizabai
En la historiografía del futuro el tiempo que nos ha tocado vivir se denominará la Edad Estúpida.
angelitoMagno #9 angelitoMagno
En efecto, leer no te hace mejor persona.
devilinside #4 devilinside
No reirse de los sunnormales
