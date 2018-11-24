María Pombo: "No sois mejores porque os guste leer, hay que superarlo"

"Lo voy a decir. Creo que hay que empezar a superar que hay gente a la que no le gusta leer. Y encima no sois mejores porque os guste leer", ha comentado la influencer como respuesta a una internauta que le había escrito que que tenía en casa una librería preciosa, pero que sería mejor "si estuviera llena de libros que se han leído".
Pero aunque me den mucha grima esta pandilla de pijo-campechanos que sigue algún familiar mío (trincarse a Morata ha resuelto la vida a esta y como a 20 familiares/conocidos suyos simplemente anunciando chorradas), lleva razón. No veo en qué va a ser mejor leer un libro que ver una serie, sobre todo cuando no hablamos de que ni entre los lectores habituales tengan en su haber a los clásicos ni a los grandes autores de temas complejos científicos, filosóficos, etc.
"En 2013, la Universidad de Tohoky en Japón llevó a cabo un estudio. Un equipo liderado por Hiraku Takeuchi examinó los efectos de la televisión en 276 niñ@s, junto con la cantidad de tiempo gastada en ver la tele y sus efectos a largo plazo.
Takeuchi descubrió que cuanta más tele veían l@s niñ@s, sus partes del cerebro asociadas con los niveles de mayor excitación y de agresividad se hacían más gruesas. El lóbulo frontal también se hacía más grueso, hecho que se relaciona con una habilidad de razonamiento verbal menor."
Además, quod natura non dat, Salmantica non praestat