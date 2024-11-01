edición general
¿Y si María Pombo fuera la élite intelectual?

Se han escrito muchas cosas sobre que Juan del Val haya ganado el premio Planeta pero, desde mi incomprensión, me queda por decir alguna más.

La oposición entre “literatura para la gente” y “literatura para las élites” que establece Del Val es una estructura social, no una diferencia natural. Quizás el verdadero enfrentamiento no está entre “la gente” y “la élite”, sino entre la élite del saber y la élite de la atención. Una nueva élite cuya autoridad no proviene tanto del conocimiento, cuanto de la atención que generan. ¿Recordamos cómo se autodenominaba Del Val? Efectivamente: el polemista.
#2 jjmf
Cómo lo diría,? Las editoriales publican los libros según el nivel de los lectores. Para qué molestarse en publicar un Quijote si los lectores el 95% de lo que leen es en redes sociales y son casi analfabetos?
#3 Tecar
El gol que ha metido la editorial a toda esta peña es antológico.
