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María Montessori: "Facilitar las cosas al niño sin necesidad, en lugar de ayudarle, solo sirve para estancarlo"

María Montessori: "Facilitar las cosas al niño sin necesidad, en lugar de ayudarle, solo sirve para estancarlo"

Los métodos de enseñanza que hace décadas eran tendencia e innovadores han dejado paso a otros sistemas que poco a poco se van haciendo su espacio en España. Uno de los más destacados es el método Montessori, desarrollado por la pedagoga italiana del mismo nombre.

| etiquetas: montessori , facilitar , niño , ayudarle , estancarlo
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3 comentarios
5 0 0 K 58 cultura
arturios #2 arturios
Sección familia/salud y con el horóscopo incorporado, no se cuan fiable puede ser el artículo :troll:

Cuando, de debajo de una húmeda piedra, salió reptando el primer magufo/psicólogo/pseudofilósofo diciendo que tenía una idea sobre educación infantil, se le hubiera aplastado la cabeza con el pie, no estaríamos en la situación en la que estamos hoy en día.
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LeDYoM #3 LeDYoM
Si tiene hambre, que vaya a la cocina y se prepare la leche, hombre ya.
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#1 Leon_Bocanegra
Ayudar a un niño sin necesidad, en lugar de facilitarle las cosas solo sirve para estancarlo.
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menéame