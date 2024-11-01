María Montessori: "Facilitar las cosas al niño sin necesidad, en lugar de ayudarle, solo sirve para estancarlo"

Los métodos de enseñanza que hace décadas eran tendencia e innovadores han dejado paso a otros sistemas que poco a poco se van haciendo su espacio en España. Uno de los más destacados es el método Montessori, desarrollado por la pedagoga italiana del mismo nombre.
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Cuando, de debajo de una húmeda piedra, salió reptando el primer magufo/psicólogo/pseudofilósofo diciendo que tenía una idea sobre educación infantil, se le hubiera aplastado la cabeza con el pie, no estaríamos en la situación en la que estamos hoy en día.