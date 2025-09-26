edición general
María José Gómez, experta en protocolo: “Mojar un churro en el chocolate es como forzar a un vals a que se transforme en un reguetón”

Saber estar en la mesa no se reduce a manejar correctamente los cubiertos o colocar la servilleta en su sitio. Es, en esencia, una forma de comunicación. La manera en que compartimos el pan, dejamos hablar al otro o aguardamos a que todos estén servidos refleja no solo cortesía, sino también nuestra capacidad de integrarnos en un entorno social. El protocolo no debería interpretarse como un conjunto rígido de normas obsoletas, sino como una herramienta que facilita la convivencia.

Veo #3 Veo
Titular alternativo: "Experta en protocolo te explica como mojar el churro correctamente"
Meneacer #7 Meneacer
#3 Lo triste es que el titular alternativo real sería: "Experta en protocolo te explica que no debes mojar el churro"
Apotropeo #9 Apotropeo
#3 mojar el churro no es cuestión de protocolo, es cuestión de suerte; mucha suerte
#12 Galton
#3 Titular alternativo2: "Experta en protocolo te explica como mojarle el churro correctamente..."
Andreham #2 Andreham
Gilipolleces de una época antigua para bien quedas pomposos que no tienen bastante con su dinero para sentirse superiores al resto.
angelitoMagno #13 angelitoMagno
María José Gómez, experta en protocolo: "Decir algo impopular es una buena manera de obtener repercusión y visualizaciones en redes"
capitan__nemo #6 capitan__nemo
Que les hablen a Trump o a Milei de ese protocolo.
alfema #8 alfema
El protocolo es la dictadura del saber estar. Entiendo que a la hora de interactuar con otras personas se deban seguir ciertas normas, pero lo de no poder mojar nada me parece una solemne tontería, ¿alguna explicación razonable de porqué no se debe hacer?
#5 Albarkas
Lo miraré la próxima vez que desayune o meriende con la vizcondesa de chorromoco y con la duquesa del retrete verde.
#18 theMooche
#5 El error del artículo es no especificar que el protocolo depende completamente del contexto, si no tienes un contexto no puedes definir un protocolo.

Si estoy en un laboratorio diré cloruro sódico, si estoy comiendo en una mesa diré sal. Pues eso.

El hecho de tomar un desayuno tradicional y no mojar el churro tiene delito, sería un gesto feo incluso por parte de la vizcondesa y su amiga la duquesa.
MoñecoTeDrapo #10 MoñecoTeDrapo
Una cosa es protocolo y otra buenas maneras. Esta experta en protocolo nos habla sobre buenas maneras.
SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
A este no le hace falta no la IA para que acabe con sus profesión...
Aguarrás #17 Aguarrás
A la experta no le gusta que mojes el churrete.
Dice que sorbas primero. :roll:
#16 Nusku
Los churros siempre hay que meterlos en caliente.
#11 Tecar
De follar ni hablamos.
:troll:
#14 sliana
Si tu churro acaba cubierto de chocolate, igual no lo has metido en el sitio correcto
kevers #15 kevers *
#14 o igual sí, que hay gente a la que le gusta una gruesa cobertura de chocolate.
