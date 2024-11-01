María Jesús Montero promete una ley de lenguas andaluzas en sus primeros 100 días de Gobierno y pedir la transferencia de Cercanías

La ministra de Hacienda y candidata del PSOE a la Junta, María Jesús Montero, prometió que, si llega a la presidencia andaluza, impulsará una ley de lenguas andaluzas, “que permita preservar, impulsar, investigar y trasladar el valor de lo que significa ser andaluz y expresarnos como andaluces, con orgullo, sin complejos, siendo capaces de defender nuestros orígenes” así como la transferencia de Cercanías. Montero dijo que es “radicalmente falso” que el Gobierno favorezca a los catalanes en detrimento de Andalucía con la condonación de la deuda
| etiquetas: maría jesús montero , psoe , lenguas andaluzas , andalucía
¿ De la sanidad ha dicho?
"La Junta de Andalucía, a través de su consejera de Fomento, Rocío Díaz (PP-A), se muestra “dispuesta a asumir” el “traspaso de competencias en cercanías” ferroviarias, similar al modelo de Rodalíes en Catalunya. Esta declaración surge en respuesta a propuestas de resolución en el Parlamento, donde se insta a reclamar el traspaso integral de la Administración General del Estado para el servicio de transporte ferroviario en territorio andaluz. "
Hay que proteger el gaditano.
Y sobre todo, hay que asegurarse que lo conozcan los servidores públicos.