María Jesús Montero promete una ley de lenguas andaluzas en sus primeros 100 días de Gobierno y pedir la transferencia de Cercanías

La ministra de Hacienda y candidata del PSOE a la Junta, María Jesús Montero, prometió que, si llega a la presidencia andaluza, impulsará una ley de lenguas andaluzas, “que permita preservar, impulsar, investigar y trasladar el valor de lo que significa ser andaluz y expresarnos como andaluces, con orgullo, sin complejos, siendo capaces de defender nuestros orígenes” así como la transferencia de Cercanías. Montero dijo que es “radicalmente falso” que el Gobierno favorezca a los catalanes en detrimento de Andalucía con la condonación de la deuda

comentarios
#3 endy
Mopongo!
ur_quan_master #1 ur_quan_master
Ele! Que grasia tiene la niña!

¿ De la sanidad ha dicho?
Golan_Trevize #9 Golan_Trevize
Era demasiado pedir que se centrasen en alguna cosa realmente útil para los andaluces. Mucho mejor hacerlo en mierdas con rédito "hideolojiko" que no sirven más que para azuzar el panal.
Cometeunzullo #6 Cometeunzullo
Ahí ahí, donde duele.
CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
el mojon que te vas a comer aqui si que va a ser de antologia
#8 JotaMcnulty
Chiringuitos en todos los idiomas. Ojalá anunciara a Toni Cantó para gestionar el chiringuito.
Atusateelpelo #2 Atusateelpelo
Es curioso porque el gobierno de Juanma Moreno se lleno la boca, ya en 2023, de decir:

"La Junta de Andalucía, a través de su consejera de Fomento, Rocío Díaz (PP-A), se muestra “dispuesta a asumir” el “traspaso de competencias en cercanías” ferroviarias, similar al modelo de Rodalíes en Catalunya. Esta declaración surge en respuesta a propuestas de resolución en el Parlamento, donde se insta a reclamar el traspaso integral de la Administración General del Estado para el servicio de transporte ferroviario en territorio andaluz. "

www.eldiario.es/andalucia/junta-andalucia-declara-dispuesta-asumir-tra
mente_en_desarrollo #10 mente_en_desarrollo
¡Claro que sí!

Hay que proteger el gaditano.
Y sobre todo, hay que asegurarse que lo conozcan los servidores públicos.
#7 parladoiro
España no está preparada para una distribución de teclado QÇERTY.
Bilardezz #4 Bilardezz
una docena de lineas, en tres provincias, si esta señora coge las competencias, ¿van a poner cercanias en las provincias interiores donde el servicio de autobus con los pueblos cercanos a las capitales es paupérrimo?
