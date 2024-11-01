María Corina Machado, un "premio Nobel de la paz" que apoya al genocida Estado de Israel

En medio de que grandes movilizaciones recorren el mundo contra el genocidio que lleva adelante el Estado sionista de Israel con apoyo de Estados Unidos y de potencias de Europa, los organizadores de la entrega de premios Nobel cayeron con un personaje como la trumpista María Corina Machado, que no solo tiene largo historial golpista y es partidaria del intervencionismo militar en Venezuela, sino que también apoya al Estado genocida de Israel.