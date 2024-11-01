edición general
12 meneos
13 clics
María Corina Machado, un "premio Nobel de la paz" que apoya al genocida Estado de Israel

María Corina Machado, un "premio Nobel de la paz" que apoya al genocida Estado de Israel

En medio de que grandes movilizaciones recorren el mundo contra el genocidio que lleva adelante el Estado sionista de Israel con apoyo de Estados Unidos y de potencias de Europa, los organizadores de la entrega de premios Nobel cayeron con un personaje como la trumpista María Corina Machado, que no solo tiene largo historial golpista y es partidaria del intervencionismo militar en Venezuela, sino que también apoya al Estado genocida de Israel.

| etiquetas: corona , machado , premio , nobel , paz , israel
10 2 2 K 107 actualidad
6 comentarios
10 2 2 K 107 actualidad
ElenaCoures1 #2 ElenaCoures1
En su día dijo:
"Toda mi solidaridad con el pueblo de Israel y mi total repudio a los ataques terroristas perpetrados por Hamás"
Lo que no significa que apoyase bombardeos ni genocidios
1 K 25
javierchiclana #1 javierchiclana *
Los suecos se han hecho kk... tienen miedo al zanahorio porque estámuloko. :shit: Le han dado un premio de consolación que el naranjito no puede criticar abiertamente.
1 K 21
Macadam #6 Macadam
#1 La Guerra es Paz
0 K 19
javierchiclana #5 javierchiclana
Bastante sensacionalista el artículo... se remonta a twets de hace 4 años. Mucho antes de la genocidio en Gaza.
0 K 18
XtrMnIO #3 XtrMnIO *
"Los fundamentos del Nobel de la Paz se centran en el testamento de Alfred Nobel, que estableció tres pilares: promover la fraternidad entre naciones, reducir o abolir los ejércitos y fomentar la celebración de procesos de paz. Con el tiempo, estos criterios se han ampliado para incluir la lucha por los derechos humanos, la cooperación internacional, el desarme y otras iniciativas que contribuyan a la paz mundial."

Como podéis ver, no cumple ni uno.

Es más, os animo que preguntéis a ChatGPT quién debería ser el Nobel de la Paz de este año.
0 K 13
Alakrán_ #4 Alakrán_
Curioso que el titular se sostenga dentro de la noticia con dos tweets, de 2020 y 2021, mucho antes del genocidio en Gaza.
A falta de más información, casi categoría de bulo.
0 K 11

menéame