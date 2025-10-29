Marcos Llorente: "Ya en serio... ¿Me tengo que tragar que esto es normal? Puajajajaajjaa"

Una frase acompañada de un emoticono de un paquete de palomitas pues sabe el futbolista colchonero que este tipo de cuestiones suele provocar reacciones entre sus seguidores y detractores. "Estos cielos no los había visto nunca. Para mí, normal no es" - decía días atrás. Además de defender la teoría de los chemtrails, Marcos Llorente usa siempre en interiores unas gafas con cristales amarillos para filtrar mejor el color azul de las pantallas y descansar la vista y toma café con tres trocitos de mantequilla todas las mañanas.